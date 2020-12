Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) verzeichnete gestern einen schwachen Wochenauftakt, kann sich aber heute zum Start in den europäischen Handel erholen, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Diese Gefahren stünden in Zusammenhang mit den Mittelabflüssen, die die weltgrößten Gold-ETFs im November gesehen hätten. Nach über einem Jahr mit Mittelzuflüssen hätten die ETFS, allen voran der SPDR Gold Shares (GLD) im November deutliche Abflüsse verbucht. 107 Tonnen seien aus den ETFs abgeflossen, das sei der zweitgrößte Wert der Geschichte. "Obwohl wir die jüngsten ETF-Abflüsse nicht als neue Normalität betrachten (insbesondere ohne einen bevorstehenden Weg zu Zinserhöhungen), gibt es kaum Zweifel, dass die Nettozuflüsse deutlich unter dem Niveau von 2020 liegen werden. In der Zwischenzeit kehren die Verbraucher zurück, und das Tempo dieses Wechsels wird für die Fundamentaldaten von Gold und Silber im Jahr 2021 von entscheidender Bedeutung sein", hätten die Analysten gesagt. Das größte Risiko für Gold im kommenden Jahr sei eine Risk-on-Rallye, bei der Gold eventuell verkauft werden könnte, um Liquidität für eine solche Rallye zu schaffen. BOM bleibe auch für Silber bullish und sehe den durchschnittlichen Silberpreis im kommenden Jahr bei 27,60 Dollar.Aktuell gehe es für Gold erst einmal darum, die seit mittlerweile vier Monaten anhaltende Konsolidierung zu beenden. Insbesondere die Goldminen hätten sich gestern erneut schwach präsentiert. Allgemein würden diese als Vorreiter für die Bewegung bei Gold gelten. Doch an dieser Stelle eine Warnung: Goldminen seien häufig auch nachlaufend gewesen. Bei der Trendwende des Sektors 2015/2016 beispielsweise habe Gold das Tief im Dezember eingezogen, die Minen (gemessen am GDX) aber erst im Januar. Es sei durchaus nicht unüblich, dass sich gerade an Wendepunkten Gold zunächst besser entwickle als die Goldminen. Charttechnisch ergebe sich nicht viel Neues: Ein Ausbruch über 1.900 Dollar würde das Bild deutlich freundlicher gestalten, ein Rutsch unter 1.800 Dollar bringe ein Tief im Bereich 1.750/1.730 Dollar ins Spiel. (15.12.2020/ac/a/m)