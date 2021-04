"Wir sehen bereits Inflation. Wenn man sich auf der Welt umschaut, sieht man, wie die Immobilienpreise, Baumaterialien und Dienstleistungen in die Höhe schnellen", habe Jon Dean gegenüber dem Internetportal kitco.com gesagt. "Was wir seit den frühen 1990er Jahren geschaffen haben, ist eine ganze Finanzinfrastruktur, die auf Schulden beruht, und wir haben das in unserer Reaktion auf die Bewältigung der COVID-19-Krise dramatisch beschleunigt. In dieser Hinsicht werden wir weiterhin die Geldmenge weltweit erhöhen, und wir werden weiterhin eine ziemlich aggressive Fiskalpolitik betreiben. Wir sitzen an einer wirtschaftlichen Klippe." Seiner Ansicht nach werde es eine große Bewegung beim Goldpreis geben. "Wir werden in diesem Jahr deutlich über 2.000 Dollar gehen", sage Dean. Seiner Ansicht nach seien 2.200 Dollar realistisch. Gold sei in einer viel besseren Position als noch vor einigen Monaten.



Wie bereits mehrfach geschrieben: Das fundamentale Umfeld könnte für den Goldpreis besser nicht sein. Die Inflation nehme Fahrt auf. Normalerweise würde die US-Notenbank darauf mit Zinsanhebungen reagieren. Aber die FED habe gerade klargemacht, dass sie dies nicht tun werde. Entsprechend schaffe sie ein Umfeld steigender Inflation bei gleichzeitig weiter niedrigen Zinsen und somit deutlichnegative Realzinsen. Damit dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Goldpreis wieder über 2.000 Dollar steige.



Die Minenaktien scheinen ihr Tief bereits hinter sich gelassen zu haben, so die Experten von "Der Aktionär". Einige, wie zum Beispiel Newmont (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM), würden sich bereits wieder ihren Hochs aus dem vergangenen Sommer nähern. Andere, wie beispielsweise Roxgold (ISIN: CA7798992029, WKN: A1CWW3), hätten bereits neue Allzeithochs erreicht (auch schon vor der Übernahme-Offerte seitens Fortuna Silver (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, TSE-Symbol: FVI)). Die nächste Rallye bei den Minenaktien dürfte gewaltig ausfallen. Die lange Korrektur habe den Markt praktisch leergefegt. Die Umsätze würden in den Keller gehen. Fließe jetzt Geld in diesen Sektor, dann hätten viele Aktien deutlich über 100 Prozent Potenzial. (27.04.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ist zunächst beim Versuch gescheitert, seine Konsolidierungsformation, eine bullishe Flagge, nach oben zu verlassen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Stattdessen trete der Goldpreis bislang auf der Stelle. Alles scheine in Richtung der Pressekonferenz der US-Notenbank FED zu schielen, die am morgigen Mittwoch stattfinde. Allerdings sei eine Zinsanhebung praktisch ausgeschlossen. Doch wenn es nach den Worten von Jon Deane, Ex-J.P. Morgan Direktor und jetziger CEO von Trovio gehe, dann dürfte der Goldpreis bald Fahrt aufnehmen.