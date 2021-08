Auf Twitter seien einige Spekulationen über diese Aktion herumgereicht worden. So solle ein Autor der New York Times gemeldet haben, dass zwei chinesische Banken zu dieser Aktion seitens der Regierung angehalten worden seien. Der Wahrheitsgehalt lasse sich aber praktisch nicht belegen. Außer Frage dürfte stehen, dass es sich hier um einen gezielten Angriff auf den Goldpreis gehandelt habe. Und damit müsse man wahrlich nicht ins Lager der Verschwörungstheoretiker wechseln. Diese Aktion sei zu offensichtlich gewesen.



In der Folge sei der Goldpreis binnen Minuten auf 1.680 Dollar gecrasht, habe sich zwar leicht erholen können. Dennoch: Der technische Schaden sei immens. Auch wenn Gold aktuell überverkauft sei und man zunächst eine Erholungsbewegung sehen sollte, so spreche vieles dafür, dass dieser Versuch, den Goldpreis unter 1.680 Dollar zu drücken nicht der letzte gewesen sein dürfte. Hier lägen sicherlich einige Stopps und ein Bruch dieser Marke könnte Anschlussverkäufe auslösen.



Die vergangene Woche sei einer der seltsamsten seit langer Zeit im Goldsektor gewesen. Nachdem Gold sich aufmache, den Widerstandsbereich bei 1.840 Dollar zu attackieren und "drohte" darüber auszubrechen, sei ein stärker als erwarteter Arbeitsmarktbericht (die Stellen seien größtenteils im Gaststättengewerbe geschaffen worden) zum Anlass genommen worden, Gold über 40 Dollar in die Knie zu zwingen. Eine Reduzierung der Anleihekäufe seitens der US-Notenbank habe plötzlich die Runde gemacht. Am Montag dann dieser seltsame Monsterblock an Gold, der über die Terminbörse zu einer Unzeit verkauft worden sei, mit der klaren Absicht, Gold weiter zu schwächen.



Der technische Schaden sei immens und wenn es Gold nicht schaffe, in den kommenden zwei bis drei Wochen wieder über 1.790 Dollar zu steigen, sei die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Attacke auf die 1.680 Dollar hoch. (10.08.2021/ac/a/m)







Nachdem der Goldpreis bereits am Freitag nach einem stärker als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktbericht unter Druck geraten sei, sei es am frühen Montagmorgen im vorbörslichen asiatischen Handel zu einem Flashcrash gekommen. Aus irgendeinem Grund habe jemand beschlossen, Gold im Wert von vier Milliarden Dollar auf den Markt zu werfen. Zu einem Zeitpunkt, an dem kaum Käufer zu finden gewesen seien.