Es habe in den vergangenen Tagen einige Artikel und auch einige Aussagen seitens von Fondsmanagern gegeben, die Gold in einem neuen Aufwärtstrend sehen würden. Die Experten würden sich fragen: Woran mache man eine solche Aussage fest? Aus einer derart überverkauften Situation, wie wir sie noch Anfang Dezember vorgefunden hätten, erwachse in aller Regel ein Aufwärtsimpuls, der auch einmal etwas deutlicher ausfallen könne. Doch eine solche Bewegung sei in erster Linie erst einmal eines: Die bekannte technische Gegenbewegung. Aus dieser technischen Gegenbewegung könne eine neue Aufwärtsbewegung erwachsen - oder eben auch nicht. Hier und heute hätten wir eine 50 zu 50-Chance, dass Gold den Boden in Form eines Swing-Lows Anfang Dezember eingezogen habe. Analytisch könnten es die Experten aktuell nicht besser eingrenzen. 50 zu 50 habe aber nichts mit investieren oder spekulieren zu tun. Das sei eher Casino.



Was müsse geschehen, dass wir etwas mehr Vertrauen in einen neuen Aufwärtstrend bekommen würden? Nachdem sich die überverkaufte Situation mittlerweile entspannt habe, dürfte Gold eine Verschnaufpause einlegen. Wenn der Rücksetzer nicht mehr unter den 1.800-Dollar-Bereich zurückgehe und die anschließende Aufwärtsbewegung die 1.900 Dollar knacke, dann würden sich die Chancen deutlicher in Richtung "der Boden ist erreicht" verschieben und die Blicke würden sich Richtung der Zielzone der Experten bei 2.200 bis 2.300 Dollar richten.



Man könne versuchen am vermeintlichen Boden einer Bewegung Aktien einzusammeln. Selbst für den Fall, dass der Markt noch nicht ganz den Boden gefunden habe, könne man die Bewegung dann auch einmal aussitzen. Aber mit Hebelprodukten auf einen Trendwechsel zu spekulieren - sagen wir so: Man hört immer von den zehn Prozent, bei denen es gut gegangen ist, so die Experten von "Der Aktionär". Von den restlichen 90 Prozent, die bei diesem Versuch Geld verloren hätten, höre man eher selten. (09.12.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Man musste wahrlich kein Prophet sein, um angesichts der extrem überverkauften Situation, die bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) vor rund eineinhalb Wochen bestanden hat, eine Gegenbewegung vorherzusagen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Einige technische Indikatoren hätten eine überverkaufte Situation wie im März angezeigt. Damals schien die Welt an den Finanzmärkten unterzugehen, so die Experten von "Der Aktionär". Mittlerweile habe sich Gold deutlich erholen können, sogar die Marke von 1.850 Dollar sei zurückerobert worden. Und doch würden die Experten an dieser Stelle den mahnenden Zeigefinger in Richtung derjenigen, die schon wieder zu hochhebeligen Produkten greifen wollten, heben.