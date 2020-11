Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es wirde ernst: Morgen steigt in den USA die Wahl zum neuen oder alten US-Präsidenten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Erinnerungen an 2016 würden wach: Damals sei der Goldpreis zunächst nach oben geschossen, als bekannt geworden sei, dass Donald Trump zum neuen Präsidenten gewählt worden sei. Die Aktien seien eingeknickt. Die Freude der Goldanleger habe jedoch nur kurz gewährt. Schon nach wenigen Stunden sei das Plus dahingeschmolzen und in den folgenden Tagen und Wochen sei Gold unter Druck geraten. Erst Mitte Dezember habe eine Stabilisierung eingesetzt. Wiederhole sich die Geschichte: Ein Sieg von Donald Trump gelte zwar auch dieses Mal als unwahrscheinlich. Es wäre aber sicherlich kein Beben wie es beim letzten Sieg durch die Welt gegangen sei. Analysten würden davon ausgehen, dass ein Sieg Bidens besser für den Goldpreis wäre. Aber wo wäre letztlich der Unterschied für Gold, ob nun Biden oder Trump gewinne? Weitere Stimuli, niedrige Zinsen - das Umfeld werde sich nicht ändern.Die Volatilität dürfte steigen und sicherlich könne es am Mittwoch zu Ausschlägen beim Goldpreis kommen. Doch statt auf eine kurzfristige politisch getriebene Bewegung zu spekulieren, sollten Anleger das große Bild im Auge behalten. Das fundamentale Umfeld bleibe bullish für den Goldpreis - egal ob nun Biden oder Trump im Weißen Haus sitzen würden. Charttechnisch bedürfe es jedoch eines Ausbruchs über das 1.940-USD-Niveau, um die Korrektur zu beenden. Dann dürfte der Goldpreis einen neuerlichen Anlauf in Richtung Allzeithoch nehmen. (02.11.2020/ac/a/m)