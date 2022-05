"Mutter Natur spielt in den Vereinigten Staaten nicht mit, nachdem sowohl Australien als auch Brasilien eine schlechte Pflanzsaison hatten. Die Inflation wird zum Mond steigen; wir befinden uns erst in der Anfangsphase", habe er in einem Interview mit dem Internetportal kitco.com gesagt. Es gebe bereits Probleme mit der Versorgungskette, sodass die Einzelhändler ein großes Problem hätten, Geld zu verdienen, weil sie nicht genug Waren zum Verkauf bekämen. Horwitz habe erklärt, dass Lebensmittel und Energie unsere wichtigsten Ausgaben seien. "All diese Preise steigen viel stärker, vor allem die für Weizen, Sojabohnen und Mais", so Horowitz weiter.



In Bezug auf eine mögliche Nahrungsmittelknappheit im nächsten Jahr habe Horwitz gesagt: "Wenn Mutter Natur nicht mitspielt, und das tut sie bisher nicht, wird es eine Nahrungsmittelknappheit geben. Kanada und die Vereinigten Staaten sind davon vielleicht nicht betroffen, weil diese Länder in der Lage sind, mehr für Lebensmittel zu bezahlen. Aber es wird viele der ärmeren Länder treffen. Sie können darauf wetten, dass es in Ägypten einen Krieg geben wird, weil sie russischen Weizen für ihr Brot brauchen."



Horwitz habe gesagt, er sei optimistisch, was den Goldpreis betreffe. "Ich glaube, dass Gold einen Boden finden wird, und dann wird es tun, was es immer tut. Er wird mit der Zeit wieder steigen. Wir können die Märkte nicht von einer Sekunde auf die andere danach beurteilen, woran sie sich orientieren oder was sie antreiben wird. Im Moment herrscht ein wenig Panik, und alle verkaufen."



"Ich denke, dass Gold in diesem Jahr neue Höchststände erreichen wird. Ich erwarte auch, dass Silber einen guten Lauf haben wird. Ich glaube nicht, dass Silber neue Höchststände von 50 Dollar erreichen wird, aber ich denke, dass Silber über 30 Dollar steigen wird", habe Horwitz hinzugefügt. In diesem inflationären makroökonomischen Umfeld habe Horwitz darauf hingewiesen, dass die Menschen nach Anlagemöglichkeiten für ihr Geld suchen würden. "Ich bin ein großer Befürworter des Goldkaufs. Ich denke, man muss in der Lage sein, das zu kaufen, was man sich leisten kann, und es dann zu lagern oder sich liefern zu lassen", habe er gesagt. (03.05.2022/ac/a/m)







