Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf das Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch vom August 2020 bei 2.072 USD folgte beim Goldpreis ein scharfer Korrekturimpuls und ein anschließendes "Echohoch" bei 1.998 USD, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aktuell stehe beim Edelmetall einiges auf dem Spiel, denn die jüngsten Kursverluste hätten charttechnische Spuren hinterlassen. Schließlich stehe die Schlüsselhaltezone bei knapp 1.900 USD gehörig unter Druck. Dieses Level sei deshalb so wichtig, weil bei einem nachhaltigen Abgleiten unter dieses Level eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation komplettiert wäre. Aus der Höhe der drohenden Trendwendeformation ergebe sich ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von knapp 200 USD. Letzteres unterstreiche nicht nur die Bedeutung der aktuellen Gratwanderung, sondern sollte Anlegerinnen und Anleger auch doppelt hellhörig machen. Gemessen am typischen Verlaufsmuster des US-Zwischenwahljahres beginne nämlich Anfang Mai bis zum Halbjahresultimo eine saisonal herausfordernde Phase. Um den Goldpreis zu stabilisieren, gelte es dagegen zumindest, die charttechnischen Barrieren in Form des Hochs vom Juni 2021 bzw. des alten Allzeithochs vom September 2011 bei 1.916/1.920 USD schnellstmöglich zurückzuerobern. (28.04.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >