Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis präsentiert sich weiter stark, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dass Gold-Bugs bisweilen mit sehr hohen Kurszielen für den Goldpreis um sich werfen würden, sei bekannt. Analysten seien hier aber meist eher konservativ. 100 USD über oder unter dem aktuellen Niveau seien normal, mit 200 USD gelte man schon als Revoluzzer unter den Analysten. Umso bemerkenswerter sei das Kursziel, das die Bank of America, immerhin die zweitgrößte Bank in den USA, jetzt für den Goldpreis ausgegeben habe: Auf 3.000 USD solle der Goldpreis in den kommenden 18 Monaten steigen. Zwar würden die Analysten durchaus noch Gegenwind für den Goldpreis sehen: Unter anderem den US-Dollar, die fallende Schmucknachfrage in Asien oder auch eine sich deutlich reduzierende Volatilität an den Finanzmärkten. All das werde jedoch durch die zurückkehrende finanzielle Repression in den Hintergrund gerückt. Die Zinsen in den USA und anderen Industrienationen würden auf absehbare Zeit nahe oder sogar unter 0 verharren. Und die Zentralbanken dürften damit beschäftigt sein, die Inflation anzukurbeln. Geld könnten die Notenbank zur Genüge drucken - doch Gold eben nicht. Deshalb würden die Analysten ihr Kursziel auf 3.000 USD erhöht.Das Kursziel der Bank of America sei mutig, aber die Argumentation leuchte ein. Schon jetzt sei der US-Dollar stark, die Nachfrage nach Schmuck aufgrund der Coronavirus-Krise eingebrochen. Und dennoch habe der Goldpreis in USD ein neues Siebenjahreshoch erreicht, in vielen anderen Währung sogar neue Allzeithochs. All die negativen Faktoren für den Goldpreis schienen angesichts der neuerlichen abenteuerlichen Maßnahmen der Notenbanken in den Hintergrund zu treten. Und Gold strahle in diesem Umfeld. Auch wenn es sicher den einen oder anderen Rücksetzer geben werde. Der Goldpreis sei auf dem Weg zu neuen Allzeithochs. Und die 3.000 USD der Bank of America - so ambitioniert sie erscheinen mögen, seien durchaus im Bereich des Möglichen. (22.04.2020/ac/a/m)