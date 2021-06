Zwar seien die Konsumausgaben der privaten Haushalte in den USA im Mai nicht vom Fleck gekommen. Die Ausgaben hätten zum Vormonat stagniert, habe das Handelsministerium in Washington mitgeteilt. Analysten hätten hingegen im Mittel einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet. Die Einkommen der Haushalte seien um 2,0 Prozent zurückgegangen. Erwartet worden sei zwar ein etwas stärkerer Rückgang, es sei aber schon der zweite Rücksetzer in Folge.



Die Preisentwicklung zeige unterdessen weiter nach oben. Das von der US-Notenbank FED bevorzugte Inflationsmaß auf Basis des Preisindex für die Konsumausgaben (PCE) sei auf Jahressicht um 3,9 Prozent gestiegen. Der Kernindex ohne Energie und Lebensmittel habe sich um 3,4 Prozent erhöht. Das Preisziel der FED von zwei Prozent werde damit deutlich überschritten. Die Notenbank habe aber bereits klargestellt, dass sie den Preisanstieg als vorübergehend betrachte und vorerst keine Änderung der Geldpolitik vornehmen wolle. Der PCE erreiche den höchsten Stand in den letzten 30 Jahren.



Der Goldpreis habe bereits den gesamten Tag über fester notiert und nach Bekanntgabe der Daten noch einmal zulegen können. Allerdings sei das noch kein Befreiungsschlag für den Goldpreis, der in der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten sei und in der laufenden Handelswoche mehr oder weniger stagniert habe. Aus charttechnischer Sicht bedürfte es eines Anstiegs über den Bereich von 1.840 Dollar, um das Bild wieder zugunsten der Bullen zu kippen. Der heutige Tag könnte ein Anfang sein, mehr aber (noch) nicht. (25.06.2021/ac/a/m)







