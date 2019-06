Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem Ausbruch aus einem mehrwöchigen Konsolidierungsdreieck Ende Mai befindet sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einer steilen Kaufwelle, die zum Angriff auf das bisherige Jahreshoch bei 1.346 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nachdem die Marke überschritten worden sei, habe der Anstieg vor der Hürde bei 1.366 USD gestoppt. Ausgehend vom Support bei 1.326 USD sei den starken Bullen heute jedoch der Ausbruch über die Hürde und damit ein Aufwärtsimpuls an das anvisierte Kursziel bei 1.390 USD gelungen.



Von der 1.390-USD-Marke sei Gold leicht nach unten abgeprallt, könnte jedoch schon ausgehend von 1.366 USD den nächsten Angriff auf die Marke starten. Werde sie nachhaltig überwunden, könnte die Rally bis 1.430 USD und darüber bereits an den langfristigen Widerstand bei 1.487 USD führen. Ein Scheitern an der 1.390-USD-Marke wäre solange unproblematisch, als Gold über 1.355 USD notiere. Darunter käme es zu einer schnellen Korrektur bis 1.326 USD. Abgaben unter diese Unterstützung hätten bereits das vorläufige Ende der Rally zur Folge. (21.06.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



