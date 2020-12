Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) kann zur Wochenmitte weiter zulegen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Der Abschwung der vergangenen Wochen habe gleichwohl einige Anleger verunsichert. Jetzt melde sich Rick Rule von Sprott US zu Wort. "Ich denke, es ist wahrscheinlich, dass dies nur ein zyklischer Abschwung in einem sekulären Bullenmarkt ist", habe er gegenüber Investing News gesagt. Es sei ganz normal, dass Gold auch in einem Bullenmarkt über eine gewisse Zeit ein Abwärtsmomentum aufbaue. Die wichtigen Faktoren für steigende Kurse seien aber bestehen geblieben: Quantitative Lockerungen, Staatsschulden, die weiter steigen würden und künstlich niedrige Zinsen. Wer diese Faktoren verstehe, der wisse auch, wann man in Gold investieren sollte und wann man sich lieber aus dem Goldmarkt zurückziehen sollte.Die Argumentation sei durchaus schlüssig. Gold sei vor allem wegen der Meldungen bezüglich eines Impfstoffes in Zusammenhang mit Covid 19 unter Druck geraten. Doch die eigentlichen Probleme, die den Goldpreis in den vergangenen Wochen und Monate befeuert hätten, würden damit nicht verschwinden. Die Gefahr, dass die Inflation in den kommenden Jahren aufgrund der Politik der Regierungen und Notenbanken beginne zu steigen, sei groß. Und das sollte ein für Gold optimales Umfeld schaffen. DER AKTIONÄR geht weiter davon aus, dass die nächste Rallye den Goldpreis im ersten Quartal in Richtung 2.200 bis 2.300 Dollar katapultieren kann - auch wenn die aktuelle Konsolidierung länger angehalten hat als zunächst vermutet. (03.12.2020/ac/a/m)