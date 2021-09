Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ist Ende der vergangenen Woche deutlich unter Druck gekommen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".300 Milliarden Dollar sollten bei dem chinesischen Immobilien-Giganten auf der Kippe stehen. Zumindest sei so die offizielle Lesart. Wie hoch die Schulden wirklich seien, könne oder will niemand aktuell sagen. Das Problem dabei sei: Die Banken, die als Gläubiger bei Evergrande auftreten würden, könnten hohen Abschreibungsbedarf haben. Manch einer spreche von einem Lehman 2.0-Ereignis. Das allerdings scheine dann doch übertrieben zu sein. Die Aktienmärkte würden jedenfalls taumeln. Anleihen seien gefragt, entsprechend würden die Renditen fallen. Als sicherer Hafen werde auch Gold leicht nachgefragt. Doch wie üblich bei einem solchen Ereignis: Zunächst würden sich die Anleger in Cash (US-Dollar) und vermeintlich sichere Papiere wie US-Staatsanleihen retten.Der Goldpreis habe zumindest die Abwärtsfahrt der vergangenen Wochen stoppen können. Doch das Edelmetall sei und bleibe charttechnisch angeschlagen. Erst ein Sprung über die Marke von 1.809 Dollar, dem Hoch aus der vergangenen Woche, würde die charttechnische Situation aufhellen. Aus fundamentaler Sicht stehe natürlich die noch die FED-Sitzung am Dienstag/Mittwoch im Fokus. Sehr wahrscheinlich werde die US-Notenbank kein weiteres Öl ins Feuer gießen wollen und dürfte sich mit jeglicher Art von Tapering zurückhalten. Das könnte dem Goldpreis noch einmal einen Schub nach oben geben. Ob es reiche, die 1.809 Dollar zu überwinden, müsse aber aus heutiger Sicht bezweifelt werden. Das Ringen zwischen Bullen und Bären dürfte also weitergehen. Vorteil aktuell: Die Bären. (20.09.2021/ac/a/m)