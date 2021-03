Der australische Goldproduzent Evolution Mining habe bereits die Red Lake Mine von Newmont/Goldcorp gekauft. Jetzt werde Evolution in der Nachbarschaft aktiv und biete 343 Millionen Dollar Cash für Battle North Gold. Dem einen oder anderen dürfte das Unternehmen noch unter dem alten Namen Rubicon Minerals bekannt sein. Rubicon habe schon einmal kurz vor dem Produktionsstart gestanden, doch dann habe sich herausgestellt, dass das Ressourcenmodell gewackelt habe. Die Aktie sei daraufhin gecrasht.



Erst vor einigen Jahren habe man unter der Führung des ehemaligen Kirkland-Lake-CEOs mit dem Projekt einen Neustart gewagt und schließlich aufgrund der wenig ruhmreichen Vergangenheit den Namen geändert. Das Bateman-Projekt von Battle North habe schon einiges an Infrastruktur zu bieten und könnte 2022 in die kommerzielle Produktion gehen. Die Feasibility Study im vergangenen Jahr habe ein 8,2-jähriges Minenleben gezeigt. In dieser Zeit sollten insgesamt 602.987 Unzen Gold produziert werden. Aber die Exploration auf dem Projekt gehe weiter.



Evolution gehe damit erneut einen Schritt aus dem australischen Heimatmarkt heraus, bleibe aber auf vertrautem Terrain. Schließlich habe man bereits mit der Red Lake Mine Erfahrungen in Ontario sammeln können. Evolution schiele dabei vor allem auf die möglichen Synergien zwischen dem Bateman-Projekt und der Red Lake Mine. Der Deal sei für beide Seiten sinnvoll. Dass hier noch ein weiterer Bieter dazwischenfunke, scheine eher unwahrscheinlich. Für die Branche sei das ein weiteres starkes Zeichen: Es tue sich endlich wieder etwas in Sachen Übernahmen. (15.03.2021/ac/a/m)





