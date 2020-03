Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis startet schwach in die neue Handelswoche, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch nicht nur das Angebot dürfte nachlassen, offensichtlich sage auch einer der großen Goldkäufer auf dem Weltmarkt aktuell "nein, danke". Das berichte das Internetportal kitco.com. Ab Anfang April wolle die Russische Zentralbank keine inländischen Goldkäufe mehr tätigen. Als Begründung werde die hohe Volatilität des Goldpreises angeben. Zur künftigen Zentralbankpolitik mit Blick auf den Goldpreis habe Russland keine Angaben wollen. Man werde sehen, wie sich die Volatilität entwickle. Freilich dürften die Probleme tiefer gehen: Der Ölpreisverfall habe Russland hart getroffen. Das Land sei stark auf Erdöl-Exporte und Erdgas-Exporte angewiesen. Die Devisen würden mit dem eingebrochenen Ölpreis nicht mehr so wie vorher fließen und damit dürfte auch die Liquidität in Sachen Goldkäufe fehlen. Diese Ankündigung komme gerade in einer Zeit, als viele Anleger fürchten würden, es könnte bald kein Gold mehr zu bekommen sein.Sicherlich sei Russland gemeinsam mit anderen Zentralbanken von Schwellenländern einer der großen Goldkäufer auf dem Weltmarkt gewesen. Doch dass der Goldpreis angesichts von Minenschließungen und Schließungen von Schmelz- und Prägeanstalten in den vergangenen Tagen nicht durch die Decke gegangen sei, sei ein Zeichen dafür, dass der Physische Goldmarkt nur ein Baustein beim Goldpreis sei. Der Papiergoldmarkt sei um ein Vielfaches größer. Und auch wenn es zuletzt offensichtlich Lieferschwierigkeiten bei Kontrakten gegeben haben solle, habe der Goldpreis nicht wie von einigen erhofft beziehungsweise befürchtet abheben können. Dies zeige, dass der Preis nach wie vor stark vom Papiergoldmarkt abhängig sei. Von daher sollte der (vorübergehende) Verzicht von Goldkäufen seitens der Russischen Zentralbank auch nicht zu hoch gehangen werden. Allerdings könne es kurzfristig natürlich eine psychologische Wirkung haben. (31.03.2020/ac/a/m)