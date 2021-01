Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

218,30 EUR +2,30% (05.01.2021, 15:37)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

269,88 USD +1,84% (05.01.2021, 15:47)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (05.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Das vergangene Jahr sei außergewöhnlich gewesen. Für die meisten Universalbanken habe es neben steigenden Erlösen im Handelsgeschäft eine Vervielfachung der Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite bedeutet. Besonders profitieren können hätten reine Investmentbanken wie Goldman Sachs, denn dort seien die Rückstellungen sehr gering ausgefallen. Das mache auch für 2021 Hoffnung.Die Goldman Sachs-Aktie sei derzeit mit einem KGV von nur 10 für das laufende Jahr günstiger bewertet als der Branchenprimus JPMorgan (13). Auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,1 sei relativ billig. Es zeichne sich immer mehr ab, dass sich die Erholung im Frühjahr weltweit durch die Corona-Krise verzögere. Impfstoffe stünden in vielen Ländern später als gedacht oder nicht in ausreichender Menge zur Verfügung. Die Aufwärtsbewegung bleibe also holprig, was tendenziell für eine steigende Volatilität spreche. Davon würde Goldman Sachs profitieren, da das Geschäftsmodell stark auf den Handel ausgerichtet sei.Am 18. Januar gebe die US-Bank ihre Zahlen für das vierte Quartal und somit das Gesamtjahr 2020 bekannt. Die Goldman Sachs-Aktie sei zwar keine laufende Empfehlung des "Aktionärs". Trader könnten jedoch auf eine Überraschung und somit einen Ausbruch nach Zahlen setzen. Spätestens dann sollte das Verlaufshoch um 270 USD fallen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2020)Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:218,25 EUR +0,85% (05.01.2021, 16:00)