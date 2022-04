Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (14.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Goldman Sachs melde im Gegensatz zur bisher enttäuschenden US-Konkurrenz, wie etwa JPMorgan, herausragende Zahlen gemeldet. Die Großbank könne dabei die Markterwartungen der Analysten übertreffen - sowohl bei den Erlösen als auch beim Ergebnis. Gewinntreiber sei v.a. die Handelssparte. Die Anleger würden das mit einem vorbörslichen Kursaufschlag goutieren.Die Geschäfte von Goldman Sachs würden hervorragend laufen. "Der Aktionär", der den Titel auf seiner Kaufliste stehen habe, sei für ihn weiterhin optimistisch. Investierte Anleger sollten die Gewinne am besten einfach laufen lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:303,05 EUR +2,30% (14.04.2022, 15:43)