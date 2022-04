Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

297,15 EUR +0,30% (14.04.2022, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

298,35 EUR +1,07% (14.04.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

321,64 USD -0,10% (14.04.2022, 22:00)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (16.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Die US-Investmentbank habe am Donnerstag starke Zahlen vorgelegt. Im Gegensatz zu JPMorgan, die bereits im Laufe der Woche neue Zahlen gemeldet habe, habe Goldman Sachs positiv überrascht. Selbst die Analysten von JPMorgan würden Goldman Sachs als den "bevorzugten Titel unter den globalen Investmentbanken" loben. Sie hätten die Aktie nach Zahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 416 USD belassen.Aus technischer Sicht stehe als erste Herausforderung für die Bullen der Widerstand an der 330-USD-Marke im Fokus. Sollte die Goldman Sachs-Aktie diese Hürde nehmen, stehe als nächste Bewährungsprobe der massive Widerstandsbereich zwischen 345 bis 350 USD auf der Agenda. Sobald auch dieser Bereich nachhaltig überschritten werde, entstehe ein starkes Kaufsignal und ein neuer Aufwärtstrend werde eingeleitet.Goldman Sachs habe erneut seine starke Position in der Bankenwelt unter Beweis gestellt. Investierte Anleger könnten die Gewinne laufen lassen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie: