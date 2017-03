Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

235,413 EUR +0,94% (15.03.2017, 17:43)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

249,24 USD +0,61% (15.03.2017, 18:33)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (15.03.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktie: Zurück zum Trennbankensystem? AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS).Die Goldman Sachs-Aktie notiere derzeit auf Rekordniveau. Als Investmentbank sei Goldman Sachs von Übernahmen, Fusionen und vor allem von der Regulierung abhängig. Donald Trump habe angekündigt, dass man bezüglich der Regulierung die Schraube zurückdrehen möchte. Bisher sei aber nicht so viel passiert, stelle der Börsenexperte fest. Seit gestern liege ein Vorschlag von der Einlagensicherung in den USA vor. Laut dem Vorschlag sollte man zum Trennbankensystem zurückgehen, d. h. dass Investmentbanken ihren Investmentbank-Teil abspalten würden und der Staat dann die Regeln lockern würde. Das Einlagen-Geschäft müsste mehr Kapital vorhalten. Das würde sicherer bleiben, damit die Sparer im Krisenfall um ihre Einlagen nicht fürchten müssten. Die Fantasie dabei sei, dass man dann wieder Eigenhandel als Investmentbank betreiben könne. Dann könnten die Gewinne bei Goldman Sachs deutlich steigen.Die Goldman Sachs-Aktie könnte dann deutlich über das Allzeithoch ausbrechen und Richtung 290 bis 300 Euro laufen, was auch das Kursziel von Fabian Strebin wäre, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.03.2017)Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:234,85 EUR +1,58% (15.03.2017, 17:07)