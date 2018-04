Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (19.04.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von Analyst Martin Peter von der LBBW:Martin Peter, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der US-Großbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS).Goldman Sachs (GS) weise für Q1-18 ein EBT von gut 3,4 Mrd. USD aus - ein Plus von 34,7% gegenüber dem schwachen Q1-17 (+10,0% ggü. Q4-17). Trotz der Steigerung des EPS um 34% auf 7,02 USD bestätige Peter seine Gesamtjahresprognose von 21,20 USD je Aktie. Sowohl das überdurchschnittliche Q1-Handelsergebnis als auch die geringe Steuerquote erachte er als nicht nachhaltig. Zudem erwarte er weitere Zusatzaufwendungen für den Ausbau von "Marcus" (Retail-Plattform; aktuell rund 20 Mrd. USD Einlagen), sodass er von geringeren Quartalsergebnissen Q2-Q4/2018 ausgehe.Während die Gesamterträge (10,0 Mrd. USD) um 2 Mrd. USD über dem Q1-17-Niveau gelegen hätten, seien die Verwaltungsaufwendungen um gut 1,1 Mrd. USD (davon rund 100 Mio. USD für Marcus und weitere kleinere Akquisitionen zur Ertragsdiversifikation) gestoegen. Die Personalaufwandsquote habe GS mit 41,0% stabil gegenüber Q1-17 gehalten. Die Cost/Income Ratio habe sich in Q1 auf 57,5% (60,7%) verbessert. GS habe die Rückkehr der Volatilität sowohl im Aktien- als auch im FICC-Geschäft (Anleihen, Rohstoffe und Währungen deutlich verbessert gegenüber dem schwachen Q1-17) zu einer über den Erwartungen liegenden Steigerung des Handelsergebnisses (+33% yoy; +48% gegenüber dem Quartalsdurchschnitt 2016/2017) genutzt.Auf dem Kurszielniveau von 248 USD entspräche die faire Bewertung der Aktie einem rollierenden 12M-KGV 2018e/19e von 11,3x bzw. dem oberen Drittel der historischen Bewertungsspanne 2008-2018 von 5x-13x (Durchschnitt: 9,9x). Sollte die in Q1 erfolgte Rückkehr der Marktvolatilität in Verbindung mit deutlich höherer Kundenaktivität im FICC-Handelsgeschäft über Q2 hinaus anhalten, würde dies den GS-Kurs beflügeln - ein kurzfristiges "Risiko" für seine Halteempfehlung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie: