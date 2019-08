Stuttgart-Aktienkurs Golden Star Resources-Aktie:

EUR 2,60 +0,10% (28.08.2019, 13:28)



TSE-Aktienkurs Golden Star Resources-Aktie:

CAD 3,89 +1,30% (27.08.2019)



ISIN Golden Star Resources-Aktie:

CA38119T1049



WKN Golden Star Resources-Aktie:

888002



Ticker-Symbol Golden Star Resources-Aktie:

GS5



TSE-Symbol Golden Star Resources-Aktie:

GSC



Kurzprofil Golden Star Resources Ltd.:



Golden Star Resources Ltd. (ISIN: CA38119T1049, WKN: 888002, Ticker-Symbol: GS5, TSE-Symbol: GSC) ist ein mittelgroßes kanadisches Goldminen-Unternehmen. In Ghana betreibt der Goldproduzent zwei Minen.

(28.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Montreal (www.aktiencheck.de) - Golden Star Resources-Aktienanalyse des Analysten Raj Ray von Desjardins Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Raj Ray vom Investmenthaus Desjardins Securities. die Aktien von Golden Star Resources Ltd. (ISIN: CA38119T1049, WKN: 888002, Ticker-Symbol: GS5, TSE-Symbol: GSC) nur noch zu halten.Die Analysten von Desjardins Golden nehmen bei den Aktien von Golden Star Resources Ltd. nach einer schwachen ersten Jahreshälfte eine Überarbeitung des Bewertungsmodells vor.Analysten Raj Ray passt das Kursziel von 8,00 auf 6,50 CAD nach unten an.Die Aktienanalysten von Desjardins Securities stufen in ihrer Golden Star Resources-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "hold" zurück.Börsenplätze Golden Star Resources-Aktie: