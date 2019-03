TSE-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

Kurzprofil Goldcorp Inc.:



Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE-Symbol: GG) ist kanadisches Goldminen-Unternehmen. Die Minen und Entwicklungsprojekte befinden sich in gesicherten Jurisdiktionen auf dem amerikanischen Kontinent. Fünf Minen werden in Kanada und den USA betrieben, drei in Mexiko sowie drei in Zentral- und Südamerika. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver, British Columbia. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 16.000 Mitarbeiter. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. (29.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldcorp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Goldminen-Betreibers Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, NYSE-Symbol: GG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Goldcorp-Aktie profitiere deutlich davon, dass sich die Übernahme von Goldcorp durch Newmont Mining allmählich in ruhiges Fahrwasser zu begeben scheine. Dann könne sich der Markt wieder auf die operativen Geschäfte konzentrieren. Es sei natürlich einiges an Arbeit dabei. Der Aktienprofi glaube aber, dass es für einige Assets, die unter der alten Goldcorp-Führung relativ schwach performt hätten, eine Art Neustart sein könne.Charttechnisch sehe die Goldcorp-Aktie sehr spannend aus. Sie hat ein bisschen durchgeatmet und gestern keine Verluste verzeichnet, so Markus Bußler, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.03.2019)Die vollständige Analyse von Markus Bußler, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Goldcorp-Aktie:Xetra-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:10,23 EUR +1,99% (29.03.2019, 16:13)