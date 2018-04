Xetra-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

11,56 Euro +0,00% (24.04.2018, 15:36)



Tradegate-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

11,50 Euro -0,26% (24.04.2018, 15:25)



TSE-Aktienkurs Goldcorp-Aktie:

18,15 CAD +0,39% (24.04.2018, 15:59)



ISIN Goldcorp-Aktie:

CA3809564097



WKN Goldcorp-Aktie:

890493



Ticker Symbol Goldcorp-Aktie Deutschland:

GO5



TSE-Ticker-Symbol Goldcorp-Aktie:

G



Kurzprofil Goldcorp Inc.:



Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, TSE-Ticker-Symbol: G) ist kanadisches Goldminen-Unternehmen. Die Minen und Entwicklungsprojekte befinden sich in gesicherten Jurisdiktionen auf dem amerikanischen Kontinent. Fünf Minen werden in Kanada und den USA betrieben, drei in Mexiko sowie drei in Zentral- und Südamerika. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver, British Columbia. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 16.000 Mitarbeiter. Darüber hinaus besitzt Goldcorp noch zahlreiche Entwicklungsprojekte.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Goldcorp-Aktienanalyse von Analyst CareyMacRury von Canaccord Genuity:Carey MacRury, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des Goldminen-Betreibers Goldcorp Inc. (ISIN: CA3809564097, WKN: 890493, Ticker Symbol: GO5, TSE-Ticker-Symbol: G) nunmehr zum Kauf.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor äußern die Analysten von Canaccord Genuity die Ansicht, dass ein neuer Bullenmarkt für Geld im Dezember 2015 begonnen hat. Ein Goldpreis von 1.384 USD pro Unze werde für 2019 unterstellt und ein langfristiges Niveau von 1.553 USD.Gold werde oftmals als Inflationsschutz angesehen. Allerdings sei das Niveau der Realzinsen für die Goldpreisentwicklung wichtiger. Im Zuge steigender Goldpreise dürften sich Investoren eher auf eine nachhaltige Produktion als auch Wachstum konzentrieren.Analyst CareyMacRury hebt bei den Aktien von Goldcorp Inc. das steigende Produktionsprofil und niedrigere Kosten hervor. Dadurch sollte es zu einer signifikanten Free Cash flow-Generierung kommen. Auf Grund der Etablierung eines neuen Managements sei es erst relativ zu spät zu einer Anpassung an das aktuelle Goldpreisumfeld gekommen. Auf Sicht von zwölf Monaten könnte der Aktienkurs von einem vermehrten Aufkommen von Katalysatoren überdurchschnittlich stark profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Goldcorp-Aktie: