Linz (www.aktiencheck.de) - Die Anleger suchen vermehrt wieder Sicherheit und investieren in Zeiten von Spannungen und Unsicherheiten wieder stärker in Gold, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der Goldpreis habe gestern ein neues Allzeithoch - in Euro gerechnet - erreicht. Die Unze (rund 31 Gramm) sei gestern mit 1.393,-- Euro gehandelt worden. In US-Dollar betrachtet habe der Goldpreis gestern 1.555,-- USD / Unze betragen. Damit habe der Goldpreis - in Dollar gerechnet - einen neuen Höchstwert seit April 2013 erreicht. (27.08.2019/ac/a/m)



