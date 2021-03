Paris (www.aktiencheck.de) - Seit Jahresbeginn bildete der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) eine Reihe von Verkaufssignalen aus, die zum Bruch der charttechnischen Unterstützung bei 1.795 und 1.764 USD führten und den Kurs des Edelmetalls in der Spitze an die Supportmarke bei 1.670 USD drückten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort sei die erwartete Erholung gestartet, die zuletzt schon an den Widerstand bei 1.740 USD geführt habe. Allerdings hätten die Verkäufer dort nachgelegt und Gold an die 1.700-USD-Marke gedrückt.



Solange der Goldpreis weiter über 1.700 USD notiere, könne sich die Erholung der letzten Tage bis 1.740 und 1.747 USD fortsetzen. Darüber dürfte sie sich kurzzeitig bis 1.764 USD ausweiten, ohne das der Abwärtstrend auch nur im geringsten tangiert würde. Dies wäre erst bei einem Ausbruch über 1.775 USD der Fall und könnte eine Erholungsrally bis 1.795 und 1.815 USD nach sich ziehen. Schon Kurse unter 1.700 USD würden dagegen signalisieren, dass die Bären das Kommando wieder übernommen hätten und zu einem Abverkauf bis 1.670 USD führen würden. (15.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



