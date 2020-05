Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der steilen Kaufwelle ab Mitte März erreichte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zuletzt ein neues Jahreshoch bei 1.747 USD und konnte damit in die unmittelbare Nähe des Widerstands bei 1.760 USD klettern, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der letzten Woche habe sich eine Korrektur verstetigt, die kurz nach dem Erreichen dieser Kurszone eingesetzt gewesen sei und habe zu einem leichten Rücksetzer an die Unterstützung bei 1.695 USD geführt.



Gold bleibe weiterhin in einer relativ stabilen Seitwärtsspanne im Bereich der Unterstützung bei 1.695 USD und dürfte das sich abzeichnende Dreiecksmuster in Kürze nach oben verlassen. In diesem Fall käme es zunächst zu einem Anstieg bis 1.760 USD. Ein Ausbruch über die Hürde hätte ein Kaufsignal und Zugewinne bis 1.800 und 1.825 USD zur Folge. Setze sich die Korrektur dagegen fort, könnte bei 1.645 USD der nächste Angriff der Bullen folgen. Darunter drohe allerdings ein herber Rückfall bis 1.554 USD. (04.05.2020/ac/a/m)

