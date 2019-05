Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sofern die 200-Tage-Linie beim Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) im Rahmen der aktuellen technischen Konsolidierung doch noch unterschritten würde, könnte es zu einer Korrektur bis in den Bereich von 1.200 USD je Feinunze kommen, so die Analysten der Helaba.



Der aktuell bei 1.100 USD je Feinunze verlaufende mittelfristige Abwärtstrend würde aber diesmal nicht getestet. Andererseits habe die Überwindung der 1.300er Marke im Zuge einer weiteren Zuspitzung der geopolitischen Spannungen wohl für Luft nach oben gesorgt. Die relative Attraktivität der typischen Anlagealternativen erscheine inzwischen auch nicht mehr gar so günstig. Schließlich dürften die niedrigen US-Realzinsen trotz zeitweilig gedämpfter US-Teuerung Unterstützung geben, sodass die Prognosespanne der Analysten (1.200 bis 1.400 USD) weiter realistisch erscheine. (Ausgabe vom 10.05.2019) (15.05.2019/ac/a/m)

