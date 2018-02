"Insgesamt scheint sich das Anlegerinteresse zuletzt eher dem Platin zugewendet zu haben. Was Palladium betrifft: Es wäre nicht verwunderlich, wenn Investoren hier Gewinne mitnehmen. Die Preisentwicklung in den letzten Jahren war ziemlich spektakulär. Wenn diese verkauften Mengen nicht direkt wieder Käufer finden, wird das zu kurzfristigen Rücksetzern bei Palladium führen", sage Siegel.



Die Aktien der Minengesellschaften würden sich nach wie vor in ruhigem Fahrwasser bewegen und hätten einen unspektakulären Jahresauftakt erlebt. "Nach wie vor ist das Interesse im Markt gering. Allerdings nahmen zuletzt die Übernahmeaktivitäten und Kapitalmaßnahmen im Sektor zu - wenngleich noch auf einem sehr niedrigen Niveau", sage Siegel.



Auf Seiten der Basismetalle sei die Entwicklung im Januar uneinheitlich gewesen. Kupfer (-1,1 Prozent) und Aluminium (-2,0 Prozent) hätten leicht nachgegeben, während Blei (+1,6 Prozent) und Zink (+6,6 Prozent) zugelegt hätten. Zink habe dabei zwischenzeitlich auf einem 5-Jahreshoch um 3.600 USD pro Tonne rangiert, am Monatsende aber knapp darunter geschlossen. "Angesichts der starken Entwicklung bei Zink sollten sich Anleger kurzfristig auf Kursrücksetzer durch Gewinnmitnahmen einstellen", sage Siegel.



Monatssieger sei Nickel (+7,9 Prozent) gewesen, das den Januar knapp unter einem 12-Monatshoch beendet habe. "Im vergangenen Jahr zählte Nickel noch zu den Metallen, die sich am schlechtesten entwickelten. Sein Erholungstrend deutet darauf hin, dass wir nicht rein spekulationsgetriebene Bewegungen bei den Basismetallen beobachten, sondern dass ihre Erholung auf breiten Füßen steht", sage Siegel.



Brent-Öl habe sich im vergangenen Monat ebenfalls positiv entwickelt und vorübergehend die psychologisch wichtige Marke von 70 USD geknackt. Damit habe der Ölpreis kurzzeitig auf seinen höchsten Kurs seit Ende 2014 rangiert. Letztlich habe das schwarze Gold einen Monatsschlusskurs von 69,05 USD pro Barrel verbucht. Dies entspreche einem Plus von 3,7 Prozent. "Derzeit gehen von der Ölpreisentwicklung keine Signale aus, die für eine Abschwächung der weltweiten Konjunktur oder Instabilitäten einzelner Ländern sprechen würden", sage Siegel abschließend. (Ausgabe vom 02.02.2018) (05.02.2018/ac/a/m)





Bad Salzuflen (www.aktiencheck.de) - Im Januar setzte sich der Trend für die beiden großen Edelmetalle Gold und Silber fort, so die Experten von Stabilitas Fonds.Der Goldpreis habe an seine seit Mitte Dezember währende Aufwärtsbewegung angeknüpft und zwischenzeitlich ein 12-Monatshoch von über 1.350 US-Dollar pro Feinunze erreicht. Letztlich habe das gelbe Metall den ersten Monat des neuen Jahres mit einem Plus von 2,2 Prozent bei 1.345 USD abgeschlossen.Der kleine Bruder Silber sei unterdessen auf ein 4-Monats- Hoch auf über 17,70 USD pro Feinunze gestiegen und habe den Monat dann aber bei 17,34 USD mit nur einem minimalen Plus von 0,9 Prozent beendet. "Silber ist damit abermals weniger stark gestiegen als Gold, und auch die Gold- und Silberminenaktien hinken hinterher. Beide Signale deuten darauf hin, dass das spekulative Interesse im Markt weiterhin gering ist", sage Martin Siegel, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH.