Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) arbeitet sich weiter nach oben, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwar erkenne Georgette Boele aus charttechnischer Sicht an, dass Gold wieder über die 200-Tage-Linie gestiegen sei, glaube aber, dass der Goldpreis wieder unter Druck geraten werde, wenn die US-Wirtschaft an Fahrt gewinne. "Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass Gold nicht billig ist und mehr Positionsauflösungen erforderlich sind. Dies basiert auf unserer Ansicht, dass der US-Dollar aufgrund der starken US-Wirtschaft und der Erholung der US-Realrenditen in einem bescheidenen Tempo steigen wird", habe sie in der Research Note gesagt. "Wir gehören nicht zu dem Lager, das eine strukturell höhere Inflation befürchtet. Dieses Lager sieht niedrigere US-Realrenditen voraus, während wir einen bescheidenen Anstieg der US-Realrenditen erwarten."Man könne sicherlich darüber diskutieren, ob die Inflation länger anhalten werde - was die steigenden Rohstoffpreise suggerieren würden - oder ob es ich um ein temporäres Phänomen handeln werde, wie es die FED vorhersehe. Doch die Realität sehe aktuell so aus: Die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen liege aktuell bei rund 1,7 Prozent (genau: 1,67 Prozent), die Inflation in den USA sei zuletzt auf 4,2 Prozent gestiegen. Daraus errechne sich ein Realzins von minus 2,5 Prozent. Selbst ein moderater Anstieg des Realzinses, wie ihn die ABN Amro prognostiziere, würde den Realzins im negativen Bereich verharren lassen. Hier sei die Frage gestattet: Für wen genau solle ein wie auch immer gearteter Kaufkraftverlaust des Geldes attraktiv sein und wieso sollte das nun Gegenwind für Gold darstellen? Das wahrscheinlichere Szenario sei nach Ansicht des AKTIONÄRs, dass Gold seinen begonnenen Aufwärtstrend in den kommenden Monaten fortsetzen werde und sich wieder den Hochs aus dem vergangenen Sommer nähern und auch übertreffen werde. (20.05.2021/ac/a/m)