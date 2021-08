Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis kann heute wieder Fahrt aufnehmen, überspring aktuell den Bereich von 1.790 USD und nähere sich der 1.800-USD-Marke, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Analysten um Carsten Fritsch würden in ihrer Studie auf den Flash Crash von vor zwei Wochen sowie die Diskussion in den USA über einen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik verweisen. Der Goldpreis habe mittlerweile die gesamten Kursverluste, die während des Flash-Crashs entstanden seien, wieder aufgeholt. Teuer sei Gold aber noch immer nicht. Im Gegenteil, im Vergleich zu anderen Anlageklassen sei Gold zu günstig. "So entspricht eine Feinunze Gold nur noch knapp fünf Prozent des Dow Jones Industrial Average. Im Mittel der letzten zehn Jahre waren es 7,6 Prozent gewesen, in der Spitze sogar über 17 Prozent. Für Gold sprechen auch die infolge der kräftig gestiegenen US-Inflation und seit April gefallenen Nominalrenditen auf ein Rekordtief abgerutschten Realrenditen", würden die Analysten schreiben.Tatsächlich sei der Goldpreis in einem Umfeld, das eigentlich wie gemacht für das Edelmetall erscheine, hinter praktisch allen anderen Anlagen in Sachen Performance zurückgeblieben. Aus fundamentaler Sicht sei das nur schwer erklärbar. Charttechnisch habe sich jedoch ein extremer Widerstand herauskristallisiert. Gold müsse den Bereich von 1.840 USD überwinden. Das dürfte einige Shortseller dazu bewegen, ihre Position glattzustellen und könnte Gold dann relativ kurzfristig in Richtung 1.900 USD katapultieren. Aber wie gesagt: Zunächst müsse der Bereich um 1.840 USD von den Bullen geknackt werden. Das werde ein hartes Stück Arbeit, sei doch Gold zuletzt dreimal an diesem Bereich gescheitert. (23.08.2021/ac/a/m)