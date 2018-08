München (www.aktiencheck.de) - Trotz zahlreicher Unsicherheitsfaktoren, wie der ungelöste Handelskonflikt zwischen den USA und China, die Währungskrise in der Türkei und auch gestiegener Inflationsraten, hat der Goldpreis jüngst neue Jahrestiefstände erreicht, so das Vontobel Zertifikate-Team in einer aktuellen Rohstoffkolumne.Die weltweite Nachfrage nach Gold sei im zweiten Quartal weiter gesunken. Laut dem World Gold Council sei sie um vier Prozent auf 964 Tonnen zurückgegangen. Im gesamten ersten Halbjahr sei der Bedarf mit 1.959 Tonnen den weiteren Angaben zufolge auf den tiefsten Stand seit 2009 gefallen. Zudem sei es zu einem Angebotsüberschuss gekommen. Einer globalen Goldnachfrage von 964 Tonnen habe im zweiten Quartal ein Angebot von 1.120 Tonnen gegenübergestanden. Besonders stark seien die Zuflüsse in Gold-ETFs zurückgegangen. Die Nachfrage der Juweliere habe indes nur leicht nachgegeben. Zugewinne habe der Technologiebereich verzeichnet, während die Nachfrage nach Barren und Münzen nahezu unverändert geblieben sei. Leicht rückläufig seien die Käufe der Notenbanken gewesen.Wie gehe es nun mit dem Goldpreis weiter? Die meisten Einflussfaktoren würden derzeit gegen das Edelmetall arbeiten. Als Kursbremse erweise sich insbesondere der starke US-Dollar. Etwas Unterstützung komme aber von den steigenden Inflationsraten. Für Gold-Investoren sei die Entwicklung der Realzinsen von besonderer Bedeutung, weil sie die tatsächlichen Kosten der Goldhaltung bestimmen würden. Dabei gelte die Faustformel: Je geringer die Realverzinsung, umso attraktiver sei das Halten von unverzinslichem Gold. (Ausgabe vom 28.08.2018) (29.08.2018/ac/a/m)