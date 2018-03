Offenbar setze sich allmählich eine restriktivere Zinspolitik durch. Noch sei unklar, ob diese Entwicklung durch steigende Inflationserwartungen, Zinserhöhungen der FED, ein wachsendes Haushaltsdefizit oder das Zusammenspiel all dieser Faktoren begünstigt werde. "Eine protektionistische US-Handelspolitik, Lohndruck und ein schwacher US-Dollar könnten dazu führen, dass die Kerninflation in den Verneigten Staaten das Inflationsziel der FED von zwei Prozent übersteigt und so Munition für eine aggressivere Zinspolitik liefert", erkläre Foster. Vor dem Hintergrund eines für die kommenden Jahre prognostizierten Anstiegs des Haushaltsdefizits auf über eine Billion US-Dollar werde das US-Finanzministerium nicht umhinkönnen, Anleihen in großem Stil zu begeben. Und das, während die FED ihren enormen Bestand an US-Treasuries, Mortgage-Backed Securities und Agency-Anleihen mit einem Gesamtvolumen von vier Billionen US-Dollar abbaue.



"Mit Eintritt in eine neue Ära steigender Zinsen wächst die Unsicherheit", sage Foster und ergänzt: "Höhere Zinsen gehen mit sinkenden Risikoaufschlägen für Aktien einher, wodurch diese an Attraktivität einbüßen." Zudem steige der öffentliche Schuldendienst der USA laut dem unabhängigen kanadischen Vermögensverwalter Gluskin Sheff bei einem Zinsanstieg um 50 Basispunkte pro Jahr um 250 Milliarden US-Dollar. Es bleibe abzuwarten, wie die neue FED-Spitze mit Marktvolatilität und einem potenziell schwächeren Wirtschaftswachstum umgehen werde. Der fortlaufende Bilanzabbau der FED - auch als Quantitative Tightening bezeichnet - sei ein bisher beispielloses Experiment. "Die im Februar verzeichnete Volatilität könnte ein Vorgeschmack darauf liefern, wie sich ein von passiv verwalteten Fonds, Algorithmen und Automatisierung gesteuertes System verhält", so Foster.



Die verhaltene Reaktion des Goldpreises und anderer als sicherer Hafen angesehener Anlagen zeuge von einer ungebrochenen Selbstzufriedenheit der Märkte. Bezeichnend sei auch die Tatsache, dass der Index für das Verbrauchervertrauen der University of Michigan Mitte Februar fast auf den höchsten Stand seit 13 Jahren gestiegen sei. "Für den weiteren Jahresverlauf rechnen wir mit einer Eintrübung dieser positiven Grundstimmung, wovon die sicheren Häfen wie Gold profitieren dürften", schließe Foster. (28.03.2018/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Bislang blieben Anlageklassen, die als sichere Häfen gelten, von der erhöhten Volatilität am Aktienmarkt weitgehend unbeeinflusst, so die Experten von VanEck.Während der jüngsten Verkaufswelle hätten sich die Kurse von Gold und US-Dollar seitwärts bewegt, gleichzeitig seien US-Treasuries einem Abwärtstrend gefolgt. "Im Gegensatz zu der am Markt herrschenden Meinung, die Volatilität am Aktienmarkt sei das Ergebnis einer längst überfälligen Korrektur, sehen wir darin den Beginn einer langfristigen Richtungsänderung der Märkte und eines Wandels im Anlegerverhalten", sage Joe Foster, Portfoliomanager und Stratege für die Gold-Fonds von VanEck. Dem Experten zufolge dürfte diese Entwicklung zukünftig mehr Volatilität und Risiken mit sich bringen. Er spreche von ersten Vorzeichen einer Baisse und einer Konjunkturabkühlung.