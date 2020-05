Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) war ab März in einer steilen Rally über das bisherige Hoch des mittelfristigen Aufwärtstrends und bis an die Widerstandsmarke bei 1.760 USD gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort habe eine dreiecksförmige Korrektur eingesetzt, die ebenfalls nach Norden aufgelöst worden sei. Diese Kaufwelle habe allerdings an der 1.760-USD-Marke gestoppt und Gold sei zuletzt wieder an die obere Begrenzung des Dreiecks zurückgefallen.



Es spreche vieles dafür, dass sich das Edelmetall aktuell im dritten und letzten Teil einer komplexen Korrekturformation seit dem Hoch von Anfang April befinde und ausgehend von der Unterstützung bei 1.695 USD jetzt wieder an die 1.760 USD-Marke steigen könne. Darüber würde sich die Rally direkt bis 1.800 und 1.850 USD ausdehnen. Selbst eine Übertreibung bis 1.875 USD wäre möglich. Sollte der Wert dagegen deutlich unter 1.695 USD einbrechen, wäre ein Abverkauf bis 1.645 USD zu erwarten, der sich darunter bis 1.554 USD ausdehnen könne. (28.05.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



