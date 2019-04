Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einer umfassenden Erholung ab September 2018 erreichte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ein Hoch bei 1.346 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Davon ausgehend habe eine Konsolidierung eingesetzt, welche die Notierungen in eine Seitwärtsbewegung geführt habe. Es sei die Ausbildung eines kleinen symmetrischen Dreiecks erkennbar, in welchem sich die Notierungen zuletzt wieder abwärts bewegt hätten.



Die Auflösung des Dreiecks könnte eine größere Richtungsentscheidung nach sich ziehen. Sollte Gold nach unten herausfallen und auch unter 1.277 USD rutschen, drohe ein starker Rücklauf in Richtung der 1.250 USD. Auf dem sich dort nähernden Aufwärtstrend wären die Bullen im Vorteil. Ein Ausbruch aus dem Dreieck nach oben, über 1.310 USD, lasse einen Anstieg in Richtung der Hochs bei 1.3346 USD möglich werden, mit einem Zwischenziel bei 1.325 USD. (16.04.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



