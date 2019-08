Paris (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen konnte sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) innerhalb einer umfassenden Rally zunächst bis 1.439 USD bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort habe eine Seitwärtsbewegung eingesetzt, welche auf hohem Niveau gehalten worden sei. Nachdem zuletzt die 1.439 USD deutlicher durchbrochen worden seien, sei ein weiterer steiler Anstieg gelungen.



Der erneute Anstieg verliere leicht an Dynamik, könnte aber noch fortgesetzt werden. Es biete sich zunächst weiterer Spielraum bis in den Bereich der 1.523 USD. Im weiteren Verlauf könnte nach einem Rücksetzer auch die Oberkante des Trendkanals bei derzeit 1.540 USD erreichbar werden. Ausgehend von 1.500 USD bleibe ein Rücklauf in Richtung der 1.439 USD noch möglich. (12.08.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



