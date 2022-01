Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In der Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen liegt ein entscheidender Vorteil der Technischen Analyse, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zuletzt hätten sie bereits die charttechnischen Perspektiven des Edelmetalls auf Tages- und auf Monatsbasis beleuchtet - es fehle also noch die Analyse des Wochencharts. Et voilà: Letztlich würden die Dips des vergangenen Jahres die obere Begrenzung des Haussetrendkanals seit Ende 2015 (akt. bei 1.768 USD) bestätigen. Gleichzeitig durchlaufe der Goldpreis eine multiple Bodenbildung. In diesem Kontext komme dem Abwärtstrend seit September 2020 (akt. bei 1.855 USD) eine elementare Bedeutung zu. Gelinge der Sprung über diese Hürde, entstehe ein weiteres Kaufsignal, denn dann wäre die jüngste Kursentwicklung zusätzlich als Dreiecksformation zu interpretieren. Wie die im Monatsbereich vorliegende Flaggenkonsolidierung impliziere ein nach oben aufgelöstes Dreieck perspektivisch einen Anlauf auf das bisherige Rekordhoch vom Sommer 2020 bei 2.072 USD. Auf dem Weg in diese Region markiere das Hoch vom Juni 2021 (1.916 USD) im Zusammenspiel mit dem ehemaligen Allzeithoch von 2011 (1.920 USD) ein wichtiges Etappenziel, dessen Überwinden zudem einen Doppelboden abschließen würde. (25.01.2022/ac/a/m)

