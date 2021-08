Paris (www.aktiencheck.de) - Mit der Verteidigung der Unterstützung bei 1.755 USD endete Anfang Juli vorübergehend ein massiver Kursrutsch beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) und wurde von einer Erholung abgelöst, die zunächst bis 1.833 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausgehend von der Marke sei es zu einer Korrektur an die Unterstützung bei 1.798 USD gekommen, die nach mehreren Angriffen verteidigt worden sei. Allerdings sei es den Bullen nicht gelungen, aus dem anschließenden Anstieg Kapital zu schlagen. Wieder sei der Goldpreis in der letzten Woche und auch im gestrigen Handel an der Barriere bei 1.833 USD gescheitert.



Der gestrige Abverkauf sei deutlich gewesen und führe den Goldpreis bereits an den Rand eines kleinen Shortsignals, das unterhalb von 1.805 USD aktiviert wäre. In der Folge käme es zu Abgaben bis 1.798 USD und dem Monatstief bei 1.789 USD. Sollten diese Supportmarken unterschritten werden, könnte sich eine Verkaufswelle bis 1.755 und darunter bereits bis 1.720 USD Bahn brechen. Mittelfristig wäre dann auch ein Abverkauf bis 1.670 USD möglich. Im Prinzip könnten sich die Bullen aus diesem Dilemma erst mit einem Ausbruch über 1.833 USD befreien. Dann könnte Gold zügig bis 1.848 und 1.855 USD steigen. (05.08.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



