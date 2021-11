Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Erreichen der Widerstandsmarke bei 1.875 USD endete beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) der zweite Teil einer Anfang August begonnenen Erholungsbewegung und wurde von einer massiven Verkaufswelle abgelöst, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser Einbruch habe das Edelmetall direkt unter den Support bei 1.833 USD und an die Unterstützungszone bei 1.789 USD gedrückt. Dort, auf Höhe der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie, sei es am Freitag zu einer kurzzeitigen Erholung an den Widerstand bei 1.813 USD gekommen.



Aktuell würden die Käufer versuchen den Goldpreis auf Höhe von 1.780 USD zu stabilisieren. Ein zweiter Anstieg bis 1.813 USD sei weiter denkbar, würde aber an der Ausgangslage wenig ändern. Erst oberhalb der alten Abwärtstrendlinie bei derzeit 1.818 USD wäre eine deutlichere Gegenbewegung bis 1.833 USD denkbar. Darüber könnten die Widerstände bei 1.848 und 1.875 USD erreicht werden. Solange ein solcher Ausbruch aber in weiter Ferne liege, seien Abgaben unter 1.780 USD viel wahrscheinlicher und würden Gold bis 1.755 und 1.740 USD drücken. (29.11.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



