"In unseren Portfolien verfahren wir ähnlich", meine Marko Behring. Die Fürst Fugger Privatbank habe auch in der für Gold schwierigen Zeit zwischen 2012 und 2019 stets an ihrer Edelmetallposition festgehalten. "Gold ist eine nicht zum Aktienmarkt korrelierende Anlageklasse", erkläre Behring. "Weil es einen Sachwert darstellt, bietet es zusätzlich einen Inflationsschutz." Daher werde die Privatbank auch zukünftig an einem Sockelbetrag in Gold festhalten. Selbst wenn sich in den nächsten Monaten die konjunkturellen Rahmenbedingungen aufhellen sollten und ähnlich wie nach 2011 ein Gold-Bärenmarkt folgen sollte, würde Behring an einer Sockelposition festhalten. "Die ultralockere Geldpolitik und die fehlende Korrelation zum Aktienmarkt sind Grund genug, Gold als strategischen Dauergast in unseren Portfolien zu betrachten." Daran dürfte auch die eine oder andere taktische Portfolioanpassung nichts ändern.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Seit jeher gilt Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) als "Fluchtwährung", wenn es an den Börsen knirscht, so die Analysten der Fürst Fugger PrivatbankDas sei nach der Finanzkrise nicht anders gewesen. Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank, weise darauf hin, dass dies in der Regel aber auch bedeute, dass der Goldpreis dann unter Druck gerate, wenn es an den Börsen laufe. Sieben Jahre Aufschwung an den Märkten hätten den Goldpreis nachgeben und die Fangesänge auf das Edelmetall leiser werden lassen.Mit der Corona-Krise seien jedoch die Goldbullen zurück. "Seit dem 1. Januar 2020 hat sich der Goldpreis von ca. 1.500 US-Dollar auf in der Spitze knapp über 2.000 US-Dollar je Feinunze verteuert", erläutere Behring. Vom Jahresbeginn bis zum Zwischenhoch im August gerechnet mache das einen Anstieg von ca. 34%. "Das entspricht ziemlich genau dem 9-monatigen Anstieg, den wir auch 2011 am Hochpunkt der Eurokrise gesehen haben", so Behring.Angesichts der Parallelität zu 2011 stelle sich für viele Marktteilnehmer die Frage: Goodbye Gold? Hier sei die Antwort eindeutig: "Ganz klar, nein! Ich halte es da eher mit der 80er Jahre Band Spandau Ballet", so Behring: "Always believe in Gold!"Was bedeute das für die Depots der Anleger?