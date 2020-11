Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit dem bisherigen Allzeithoch von Anfang August bei 2.072 USD befindet sich der Goldpreis im Konsolidierungsmodus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Als Trigger für dessen Beendigung hätten sie zuletzt einen Sprung über die Widerstandszone aus dem kurzfristigen Korrekturtrend und der 38-Tage-Linie (akt. bei 1.903/1.900 USD) definiert. Genau dieser Ausbruch auf der Oberseite sei dem Edelmetall im Verlauf der letzten Woche gelungen. Für einen charttechnischen Befreiungsschlag spreche darüber hinaus der Spurt über die jüngsten Verlaufshochs bei 1.931/1.933 USD. Dank dieser Weichenstellung könne die Entwicklung der letzten Wochen als kleiner Doppelboden interpretiert werden. Aus der Höhe dieses Umkehrmusters ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 75 USD, so dass der Goldpreis perspektivisch wieder Kursnotierungen von 2.000 USD ins Visier nehmen dürfte. Dieses Anlaufziel harmoniere zudem sehr gut mit den Hochs vom 1. September bzw. vom 18. August (1.992/2.015 USD). Über den Tellerrand hinausgeblickt, lasse ein Abschluss der eingangs beschriebenen Konsolidierung sogar einen Anlauf auf das bisherige Rekordlevel erwarten. Unter Tradingaspekten biete sich die o. g. 38-Tage-Glättung als Absicherung an. (09.11.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >