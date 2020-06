Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 1.771 USD hat der Goldpreis gestern ein neues Verlaufshochs verbuchen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach der Seitwärtsphase der letzten Monate und der Ausbildung eines aufsteigenden Dreiecks arbeite das Edelmetall somit an einem Ausbruch nach Norden. Die Rahmenbedingungen für eine positive Weichenstellung würden stimmen: So habe der MACD einen Abwärtstrend im Verlauf des Trendfolgers zu den Akten legen und ein positives Schnittmuster generieren können. Gleichzeitig liege bei der Relativen Stärke (Levy) eine Bodenbildung vor. Gelinge der Ausbruch, würden die Hochs der Jahre 2011/12 bei rund 1.800 USD das nächste Anlaufziel definieren. Aber letztlich dürfte dieses Level nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zum bisherigen Rekordstand von September 2011 bei 1.920 USD darstellen. Schließlich lasse sich das rechnerische Anschlusspotenzial - abgeleitet aus dem o. g. aufsteigenden Dreieck - auf rund 200 USD veranschlagen. Hilfreich erscheine den Analysten aktuell ein Blick auf den Point & Figure-Chart des Goldpreises. Bei dieser etwas in Vergessenheit geratenen Chartdarstellungsform entstehe oberhalb der Marke von 1.760 USD ebenfalls ein prozyklisches Kaufsignal. Beide Methoden der Kursdarstellung würden sich also gegenseitig bestätigen. (24.06.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



