Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Kursgewinne des Jahres 2020 konsolidiert der Goldpreis seit seinem Rekordstand von Anfang August bei 2.072 USD in Form einer klassischen Korrekturflagge, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zuletzt sei es dabei zu einem fast punktgenauen Pullback an das Aprilhoch (1.765 USD) bzw. zu einem perfekten Ausloten der unteren Flaggenbegrenzung gekommen. Ein auf dieser Basis ausgebildetes, konstruktives Candlestickmuster nähre die Hoffnung auf ein Ende des beschriebenen Korrekturimpulses. Ein wichtiges Argument liefere in diesem Zusammenhang die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 1.804 USD). In die gleiche Kerbe schlage derzeit der Faktor "Saisonalität", denn Mitte Dezember setze auch beim Goldpreis eine Jahresendrally ein - mit dem Unterschied, dass beim Edelmetall auch der Jahresauftakt freundlich ausfalle. So könne der Goldpreis von Mitte Dezember bis Ende Februar auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends um durchschnittlich gut 6% zulegen. Charttechnisch käme eine "bullishe" Auflösung der beschriebenen Flagge (obere Begrenzung akt. bei 1.936 USD) einem großen Befreiungsschlag gleich. Als Stop-Loss sei indes die Bastion bei 1.802/1.765 USD prädestiniert. (04.12.2020/ac/a/m)

