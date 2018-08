Paris (www.aktiencheck.de) - Mitte Juli brach der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie und die Unterstützung bei 1.236 USD ein und setzte seine Talfahrt zunächst bis 1.220 USD fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Haltemarke habe dem Abwärtstrend nur kurz standhalten können und der Wert sei bis 1.200 USD gefallen. Nach einer kurzen Seitwärtsphase habe in der laufenden Woche ein weiterer Verkaufsimpuls eingesetzt, der das Edelmetall an die Zielmarke bei 1.193 USD gedrückt habe. Dort entscheide sich jetzt der weitere kurzfristige Verlauf.



Bislang sei die 1.193 USD-Marke noch nicht unterschritten worden. Die Chance auf eine Bodenbildung an dieser Stelle sei damit weiter vorhanden. Allerdings sei die Abwärtsdynamik derart hoch, dass man sich auch auf einen Bruch der Unterstützung einstellen sollte. Dieser hätte weitere Abgaben bis 1.180 und 1.165 USD zur Folge. Dort könnte eine steile Erholung beginnen. Werde die 1.165 USD-Marke dagegen ebenfalls durchbrochen, seien weitere Verluste bis 1.143 USD zu erwarten. Gelinge es den Bullen dagegen jetzt, die 1.193 USD-Marke zu verteidigen, müsse anschließend die 1.205 USD-Marke zurückerobert werden, um eine Erholung bis 1.220 USD zu starten. (15.08.2018/ac/a/m)





