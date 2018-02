Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem steilen Anstieg, der den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) über die Hürde bei 1.355 USD geführt und auf ein neues Verlaufshoch angetrieben hatte, setzte Ende Januar eine Korrektur ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe an die Unterstützung bei 1.301 USD zurückgeführt. Kurz vor Erreichen der Marke sei es zu einem Konter der Bullen gekommen, der allerdings in der Vorwoche ebenfalls abverkauft worden sei. Doch an der Kreuzunterstützung bei 1.325 USD sei diese Abwärtsbewegung von der Käuferseite vorerst gestoppt und im heutigen frühen Handel eine steile Aufwärtswelle initiiert worden.



Die Korrektur seit dem Januarhoch bei 1.366 USD habe ihren Verlauf von einer bullischen Flagge in eine Dreiecksformation gewandelt und könnte in den kommenden Tagen mit einem kräftigen Anstieg beendet werden. Hierzu müssten die Bullen weiterhin die 1.325 USD-Marke verteidigen. Andernfalls käme es zu einem Rücksetzer bis 1.301 USD und damit zugleich zum Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie. Dies würde den Anstieg der letzten Wochen unterbrechen. Solange die 1.325 USD-Marke jedoch nicht unterschritten worden sei und die Bullen die aktuelle Aufwärtsdynamik aufrechterhalten würden, wäre ein Ausbruch über die Hürde bei 1.345 USD zu erwarten. (26.02.2018/ac/a/m)







