Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat gestern deutlich zurückgesetzt, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Commerzbank gehe davon aus, dass der Goldpreis das kommende Jahr bei 2.100 Dollar beenden werde. Carsten Fritsch gehe davon aus, dass das Negativ-Zinsumfeld weiter bestehen bleibe und die Notenbanken weiter eine expansive Geldpolitik betreiben würden. Dies werde dem Goldpreis zurück in den Aufwärtstrend verhelfen. Auf der Nachfrageseite dürfte die Investmentnachfrage weiter hoch bleiben und die Schmucknachfrage eine Erholung erfahren. Auch für Silber bleibe die Commerzbank bullish. Sie sähen den Silberpreis bis Ende 2021 auf 28 Dollar steigen. Die Treiber hinter Silber sollten die gleichen sein wie hinter Gold. Ein erwartetes Angebotsdefizit solle schließlich auch für steigende Preise bei Platin und Palladium sorgen. Hier sehe die Commerzbank 1.200 Dollar bei Platin und 2.500 Dollar für Palladium jeweils zum Jahresende 2021.Tatsächlich scheinen die Treiber hinter der Entwicklung bei Gold und Silber intakt zu bleiben, der Experte Markus Bußler. Wie sich das ganze allerdings im kommenden Jahr darstellen werde - sprich: ob es tatsächlich einen linearen Anstieg geben werde, der in den höchsten Preisen zum Jahresende resultieren werde - sei schwer prognostizierbar. DER AKTIONÄR rechne eher mit einem starken ersten Quartal und einer vorstellbaren Schwäche über den Sommer hinweg, die dann aber wiederum von einer neuen Rally in das Jahr 2022 abgelöst werden dürfte. Aber genauer kann man das erst sagen, wenn wir uns etwas weiter im Jahr 2021 befinden, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (10.12.2020/ac/a/m)