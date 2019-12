Paris (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) rutschte in den vergangenen Monaten moderat abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen zuletzt am Zwischentief bei 1.459 USD zu stabilisieren können. Der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend sei in der Vorwoche erfolgt und sei mit einem Rücksetzer zunächst bestätigt worden.



Der von 1.459 USD ausgehende Aufwärtsimpuls biete die Chance, den mittelfristigen Abwärtstrend zu verlassen. Würden sich Anschlusskäufe zeigen, welche über die 1.490 USD führen würden, öffne sich der Weg in Richtung der 1.517 USD. Abgaben unter 1.459 USD müssten hingegen bärisch gewertet werden, da die mögliche bärische Flagge der Vorwochen dann nach unten aufgelöst werden würde. (12.12.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >