Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Goldrally setzt sich derzeit ungebremst fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach dem Spurt über die Hochs der Jahre 2011 und 2012 bei rund 1.800 USD seien neue Rekordstände nur eine Frage der Zeit. Mittlerweile habe das Edelmetall sein Allzeithoch bis auf 2.072 USD ausbauen können. Im "uncharted territory" liefere die Korrekturflagge der letzten Jahre bei der Suche nach neuen Anlaufzielen einen entscheidenden Fingerzeig. So könne das kalkulatorische Kursziel aus dem angeführten Konsolidierungsmuster auf rund 2.280 USD taxiert werden. Dieses Level harmoniere recht gut mit der 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten Baisseimpulses von 2011 bis 2015 bei 2.254 USD. Noch kühnere Optimisten könnten die Kursentwicklung seit Ende 2012 als sog. "Untertassen-Formation" interpretieren, aus deren Höhe sich sogar ein langfristiges Kursziel von 2.550 USD ergeben würde.



Für zusätzlichen Rückenwind sorge aktuell der Faktor "Saisonalität". Während der Goldpreis im 2.Halbjahr generell zur Stärke neige, befinde sich das Edelmetall bis Ende September in einer besonders guten Phase. Den Stopp für bestehende Engagements könnten Anleger auf das alte Allzeithoch bei 1.920 USD nachziehen. (11.08.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



