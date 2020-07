Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Diese Marke ist wichtiger als das Allzeithoch!" - so lautete unsere zugespitzte Überschrift Anfang Juli, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gemeint gewesen sei das Schlüssellevel von 1.800 USD, dessen Bedeutung sich aus verschiedenen Hochs der Jahre 2011 und 2012 sowie aus einem neuen Kaufsignal auf Point & Figure-Basis speise. Mittlerweile habe der Goldpreis diese Hürde übersprungen. Charttechnisch sei das der entscheidende Katalysator auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch jenseits der Marke von 1.920 USD gewesen. Mit anderen Worten: Die Technische Analyse liefere erneut ein prozyklisches Einstiegssignal, so dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein dürfte! Zu dieser Einschätzung trage auch die von 2011 bis 2019 ausgebildete Korrekturflagge bei. Das kalkulatorische Kursziel - abgeleitet aus diesem Konsolidierungsmuster - lasse sich perspektivisch auf rund 2.280 USD taxieren. Interessanterweise harmoniere diese Marke recht gut mit der 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten Baisseimpulses von 2011 bis 2015 bei 2.254 USD. Im "uncharted territory" ergebe sich hier also ein markantes Anlaufziel. Um die Chance auf weitere Rekordstände nicht leichtfertig zu verspielen gelte es, die o. g. Schlüsselmarke bei 1.800 USD nicht mehr zu unterschreiten. (27.07.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



