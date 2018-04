Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 1.301 USD und dem Ausbruch aus einer Dreiecksformation versuchten die Bullen bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Anfang März den vorherigen Aufwärtstrend fortzusetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Allerdings seien sie zunächst an der Hürde bei 1.355 USD gescheitert und der Goldpreis habe an die 1.325 USD-Marke korrigiert. Dort sei es zu einem weiteren Anstieg gekommen, der in der Vorwoche ebenfalls abverkauft worden sei. Wiederum habe der Abgabedruck der Verkäufer im Bereich der 1.325 USD-Marke geendet, von der Gold am vergangenen Freitag nach oben abgeprallt sei.



Noch sei die Durchschlagskraft der Bullen eher gering ausgeprägt. Die Verteidigung der 1.325 USD sei dennoch positiv zu werten und könnte jetzt zu neuem Schwung und einem Anstieg über 1.341 USD führen. Darüber stünde die 1.355 USD-Marke auf der Agenda. Werde sie durchbrochen, wäre ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1.385 USD aktiv. Ein Einbruch unter 1.320 USD würde die Chancen der Käufer dagegen zunichtemachen und zu einem Rücksetzer bis 1.301 USD führen. Dort wäre ein weiterer Aufwärtsimpuls möglich. Unterhalb der Marke hätten sich die Bären dagegen durchgesetzt und könnten Gold mindestens bis 1.285 USD einbrechen lassen. (09.04.2018/ac/a/m)







