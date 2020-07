Interessanterweise habe die Nachfrage nach Münzen und Barren hier nicht Schritt halten können. Im Gegenteil: Diese sei sogar rückläufig gewesen. Vor allem im zweiten Quartal habe es eine Schwäche der Nachfrage in Asien gegeben, die eng mit der Corona-Pandemie zusammenhängen dürfte. Insgesamt sei die Nachfrage nach Münzen und Barren im ersten Halbjahr um 17 Prozent geringer gewesen als im Vorjahr. Sie habe sich auf 397 Tonnen belaufen. Auch die Schmucknachfrage sei aufgrund der Corona-Pandemie deutlich eingebrochen. Sie habe 46 Prozent niedriger bei 572 Tonnen gelegen, die Nachfrage seitens der Industrie sei um 13 Prozent auf 140 Tonnen gesunken.



Tatsächlich also habe es im ersten Halbjahr einige Belastungsfaktoren für den Goldpreis gegeben. Die Nachfrage nach Münzen und Barren, die Nachfrage seitens der Schmuckindustrie und die Nachfrage seitens der Industrie seien rückläufig gewesen und dennoch habe Gold ein neues Rekordhoch verzeichnen können. Das habe sicherlich zum einen mit den Zuflüssen in die ETFs zu tun, in kleinen Teilen aber auch mit dem reduzierten Weltmarktangebot zu tun. So sei die Goldversorgung (Minen + Recycling) um sechs Prozent auf 2.192 Tonnen zurückgegangen. Ganz vergessen sollten Anleger aber nicht, dass der Goldpreis sehr stark vom Terminmarkt abhängig sei und der physische Markt nur ein Baustein bei der Bildung des Goldpreises sei. Interessanterweise hätten nämlich jahrelang die Zentralbanken als Stütze des Goldpreises gegolten. Doch auch hier seien die Käufe zurückgegangen. Sie hätten bei 233 Tonne gelegen, was 39 Prozent weniger gewesen sei als noch 2019.



Interessant werde sicherlich, ob sich insbesondere die Nachfrage nach Münzen und Barren im zweiten Halbjahr erhole, sollte Corona langsam in den Hintergrund treten. Der deutlich gestiegene Goldpreis könnte allerdings zunächst einige Investoren abschrecken. Dennoch: Gold scheine weiter Luft nach oben zu haben und dürfte noch im laufenden Jahr die 2.000-Dollar-Marke knacken. (30.07.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eine historische Woche für den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515), so Markus Bußler von "Der Aktionär".Nach neun langen Jahren habe Gold das Allzeithoch aus dem Jahr 2011 knacken können. Nach Angaben des World Gold Councils seien vor allem die Zuflüsse in die großen Gold-ETFs für den Anstieg verantwortlich gewesen. Die Zuflüsse hätten bei 734 Tonnen gelegen. "Diese Rekordzuflüsse wurden durch die globale Reaktion der Zentralbanken und Regierungen auf die Pandemie, die sich in Form von Zinssenkungen und massiven Liquiditätsspritzen äußerte, weiter angeheizt", schreibe das World Gold Council.