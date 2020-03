Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) fiel in den Vorwochen stark zurück und konnte sich auf der bei 1.445 USD liegenden Unterstützung fangen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Davon ausgehend sei eine Erholung gelungen, welche an den Vortagen bis zum gebrochenen mittelfristigen Aufwärtstrend geführt habe.



Ausgehend vom gebrochenen Aufwärtstrend sei ein erneuter Rücklauf möglich. Spielraum biete sich dabei zunächst bis in den Bereich 1.563 USD. Gehe es unter diese Unterstützung zurück, könnten Abgaben bis 1.445 USD nochmals folgen. Bei der Aufwärtsdynamik der Erholung in den vergangenen Wochen sei nach einem Rücksetzer ein vollständiger Anstieg in Richtung der 1.703 USD nicht auszuschließen. (30.03.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >